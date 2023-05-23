Губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка под Курском
23 мая 202311:15
Украинские силовики обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
В результате ЧП были повреждены электросети, без электричества остались около 400 человек в селах Гордеевка, Викторовка и Троицкое.
«Взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производили работы по укреплению госграницы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
При обстреле никто не пострадал.
Ранее ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, пострадавших нет, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка под Курском
- СМИ: россияне после выхода на пенсию работают еще 7,5 лет
- Непальский шерпа установил мировой рекорд по восхождению на Эверест
- В ДНР дали пожизненный срок боевику «Азова» за убийство пленного
- «Ростелеком» подтвердил проблемы пользователей с доступом к зарубежным ресурсам
- Путин назначил Травникова главой управления президента России по противодействию коррупции
- Медведев встретился с министром обороны Лаоса
- «Тинькофф» выпустит карты UnionPay для оплаты в Турции и странах Африки
- Нидерланды выразили готовность первыми передать Украине истребители F-16
- В Луганске и окрестностях перестали работать интернет и банкоматы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru