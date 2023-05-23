Губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка под Курском

Украинские силовики обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Гладков: ВСУ обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области

В результате ЧП были повреждены электросети, без электричества остались около 400 человек в селах Гордеевка, Викторовка и Троицкое.

«Взрывом повреждены грузовая машина и экскаватор, на которых производили работы по укреплению госграницы», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

При обстреле никто не пострадал.

Ранее ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, пострадавших нет, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:УкраинаОбстрелКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры