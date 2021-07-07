Мишустин заявил о необходимости достичь не менее 80% коллективного иммунитета

Ранее федеральные власти упростили задачу по вакцинации, по меньшей мере, для нескольких регионов, сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники. Если верить этой информации, теперь к 1 сентября от COVID-19 требуется привить не 60% населения, а хотя бы 30-35%. Ранее сообщалось, что для достижения коллективного иммунитета достаточно, чтобы у более половины населения было достаточное количество антител для противодействия коронавирусу.

