Мишустин заявил о необходимости достичь не менее 80% коллективного иммунитета

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил изменить модель вакцинации населения с учетом необходимости достичь 80-90% коллективного иммунитета. Соответствующая информация размещена на сайте правительства.

Отмечается, что поручение обращено к Роспотребнадзору и Минздраву России, ведомствам также необходимо будет представить расчеты потребности в вакцинах до 8 июля.

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Ранее федеральные власти упростили задачу по вакцинации, по меньшей мере, для нескольких регионов, сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники. Если верить этой информации, теперь к 1 сентября от COVID-19 требуется привить не 60% населения, а хотя бы 30-35%. Ранее сообщалось, что для достижения коллективного иммунитета достаточно, чтобы у более половины населения было достаточное количество антител для противодействия коронавирусу.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:ВакцинацияИммунитет Михаил Мишустин
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