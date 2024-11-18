В Якутске во время рейса загорелся маршрутный автобус
Маршрутный автобус загорелся во время рейса в Якутске, никто не пострадал. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Якутии.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Дзержинского и Пояркова.
«Пострадавших нет. Огонь ликвидирован на площади около 15 квадратных метров», — указали в МЧС.
В свою очередь, в мэрии Якутска уточнили, что ЧП произошло с автобусом №17. До выезда на маршрут он прошел предрейсовый осмотр, также был проведен техосмотр транспортного средства. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Ранее на Камчатке автобус с пассажирами загорелся во время движения, находившиеся в транспорте люди успели эвакуироваться, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России выдали более 1 млн электронных медсвидетельств о рождении
- Стали известны подробности убийства перебежчика Кузьминова в Испании
- Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов на открытии торгов
- Экономист заявил о возможном снижении цен на мандарины к Новому году
- В Турции один человек погиб, 30 пострадали в ДТП с междугородным автобусом
- Несколько украинских дронов сбили в Белгородской области
- Figaro удалила сведения о разрешении Франции и Британии наносить удары по России
- В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах
- Керчь и Евпатория частично остались без света из-за аварии
- СМИ: Премьеру «Холопа 3» заменили турецкой версией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru