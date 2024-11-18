В Якутске во время рейса загорелся маршрутный автобус

Маршрутный автобус загорелся во время рейса в Якутске, никто не пострадал. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Якутии.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Дзержинского и Пояркова.

«Пострадавших нет. Огонь ликвидирован на площади около 15 квадратных метров», — указали в МЧС.

В свою очередь, в мэрии Якутска уточнили, что ЧП произошло с автобусом №17. До выезда на маршрут он прошел предрейсовый осмотр, также был проведен техосмотр транспортного средства. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ранее на Камчатке автобус с пассажирами загорелся во время движения, находившиеся в транспорте люди успели эвакуироваться, напоминает «Свободная пресса».

