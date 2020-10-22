В Сургуте наказали транспортные компании, которые высаживали детей без масок 

Власти Сургута наказали руководителей транспортных компаний за высаживание из автобусов детей без масок. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов в сети «ВКонтакте».

По его словам, к предпринимателям применены меры дисциплинарного характера. Шувалов также сообщил, что произошло как минимум три подобных случая. Градоначальник назвал эти инциденты вопиющими и недопустимыми. Он отметил, что ребенок в любом случае должен доехать до дома или школы и выгонять его на холод неприемлемо.

В Екатеринбурге объяснили слова мэра о выталкивании из транспорта пассажиров без масок

Шувалов также пообещал снабдить автобусы средствами индивидуальной защиты, которые в случае необходимости должны выдаваться пассажирам без масок.

17 сентября в Югре был отмечен рост заражений коронавирусом, за сутки тогда было зарегистрировано 76 случаев заболевания. И эта цифра продолжает увеличиваться.

Ранее мэрия Екатеринбурга разъяснила слова главы города Александра Высокинского о том, что людей без масок и перчаток нужно высаживать из общественного транспорта, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Общественный ТранспортКоронавирусСургут
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