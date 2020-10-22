В Сургуте наказали транспортные компании, которые высаживали детей без масок 

Власти Сургута наказали руководителей транспортных компаний за высаживание из автобусов детей без масок. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов в сети «ВКонтакте».

По его словам, к предпринимателям применены меры дисциплинарного характера. Шувалов также сообщил, что произошло как минимум три подобных случая. Градоначальник назвал эти инциденты вопиющими и недопустимыми. Он отметил, что ребенок в любом случае должен доехать до дома или школы и выгонять его на холод неприемлемо.