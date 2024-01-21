В Севастополе объявили воздушную тревогу, Крымский мост перекрыли

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — пояснил он.



В связи с экстренными событиями в Севастополе перекрыли движение по Крымскому мосту.

В Telegram-канале сооружения автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.

Ранее воздушную тревогу в Севастополе объявляли 17 января. Из-за этого не работал морской и наземный общественный транспорт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





