В Севастополе объявили воздушную тревогу, Крымский мост перекрыли
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале 21 января.
«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — пояснил он.
В связи с экстренными событиями в Севастополе перекрыли движение по Крымскому мосту.
В Telegram-канале сооружения автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.
Ранее воздушную тревогу в Севастополе объявляли 17 января. Из-за этого не работал морской и наземный общественный транспорт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru