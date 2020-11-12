В Санкт-Петербурге временно отменяют диспансеризацию
Правительство Санкт-Петербурга приостанавливает с 14 ноября диспансеризацию и профилактические осмотры населения. Об этом сообщают «Невские новости». Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В начале пандемии подобное решение еже принималось. Проведение диспансеризации в Санкт-Петербурге приостанавливалось весной и было возобновлено в июне, передает RT.
Главы российских регионов смогут вводить собственные ограничения из-за распространения коронавируса в стране, сообщает Ura.ru. Такое решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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