В Санкт-Петербурге временно отменяют диспансеризацию

Правительство Санкт-Петербурга приостанавливает с 14 ноября диспансеризацию и профилактические осмотры населения. Об этом сообщают «Невские новости». Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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В начале пандемии подобное решение еже принималось. Проведение диспансеризации в Санкт-Петербурге приостанавливалось весной и было возобновлено в июне, передает RT.

Главы российских регионов смогут вводить собственные ограничения из-за распространения коронавируса в стране, сообщает Ura.ru. Такое решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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ТЕГИ:ДиспансеризацияСанкт-Петербург
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