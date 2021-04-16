В Петербурге отменили обязательное ношение перчаток
Власти Санкт-Петербурга внесли изменения в постановление правительства города «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», в общественных местах отменяется требование носить перчатки. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.
В тексте указано, что жители города могут не использовать перчатки в аэропорту, в общественном транспорте, в точках общепита, культурно-досуговых заведениях и других местах общего пользования.
В документе подчеркивается, что требование к ношению средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторов, масок) остается в силе до 15 мая. На этот же срок продлеваются все остальные ограничения, вызванные пандемией COVID-19.
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