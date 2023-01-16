Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов

Президент России Владимир Путин заявил, что Новосибирская область по многим показателям является лидером среди регионов. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, передает РИА Новости.

В ходе беседы глава государства также пообещал поручить кабмину рассмотреть вопросы развития аэропорта Толмачево, строительство восточного обхода Новосибирска и реконструкцию трассы «Иртыш».