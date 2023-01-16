Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов

Президент России Владимир Путин заявил, что Новосибирская область по многим показателям является лидером среди регионов. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, передает РИА Новости.

В ходе беседы глава государства также пообещал поручить кабмину рассмотреть вопросы развития аэропорта Толмачево, строительство восточного обхода Новосибирска и реконструкцию трассы «Иртыш».

Песков заявил, что не знает, читал ли Путин статью Медведчука

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 18 января может состояться поездка президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сообщается, что запланированы мемориальные мероприятия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Новосибирская ОбластьВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры