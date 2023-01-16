Путин назвал Новосибирскую область лидером среди регионов
Президент России Владимир Путин заявил, что Новосибирская область по многим показателям является лидером среди регионов. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, передает РИА Новости.
В ходе беседы глава государства также пообещал поручить кабмину рассмотреть вопросы развития аэропорта Толмачево, строительство восточного обхода Новосибирска и реконструкцию трассы «Иртыш».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 18 января может состояться поездка президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сообщается, что запланированы мемориальные мероприятия.
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