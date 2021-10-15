В некоторых районах Пермского края планируют ввести локдаун
Власти Пермского края рассматривают вопрос ужесточения ковидных ограничений , сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании краевого оперативного штаба обсуждался вопрос введения локдауна в районах с самыми низкими показателями по вакцинации. Кроме того, планируется ввести строгую самоизоляцию для непривитых или не переболевших коронавирусом жителей от 65 лет и старше,
Также предлагается ввести для посещения заведений общепита и торговых центров QR-коды, либо требовать справку о перенесённом заболевании или отрицательный ПЦР-тест.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил членам оперштаба всесторонне изучить озвученные предложения и подготовить их к внесению в указ.
Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин заявил о низких темпах вакцинации в регионе и предсказал все новые и новые волны коронавируса, если ситуация не изменится.
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