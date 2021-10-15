Томский губернатор предрек десятую волну коронавируса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о низких темпах вакцинации в регионе и предсказал все новые и новые волны коронавируса, если ситуация не изменится.

По его словам, лекарства от коронавирса нет, вакцина – единственное средство исправить ситуацию, но если она будет идти такими темпами, как сейчас, то мы «встретим не только четвертую, но и пятую, и десятую волну эпидемии» Об этом Жвачкин заявил в видеообращении к жителям региона.

Глава региона также попытался убедить граждан, что прививка от коронавируса не нанесет никому вреда. Он напомнил, что в СССР 100% людей в обязательном порядке вакцинировались от полиомиелита, оспы, кори и от этого старшее поколение не стало слабым. А вакцина от COVID-19 делается «на тех же заводах теми же профессионалами».

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Он призвал не слушать «дилетантов из интернета» и бояться не прививки, а смерти от коронавируса.

Жвачкин отметил, что в Томской области прошли вакцинацию менее половины населения (46%). Связано это, по его словам, с действиями антипрививочников.

Губернатор добавил, что пока власти не вводит локдаун и не закрывают предприятия, но «будущее в наших руках».

С сегодняшнего дня в Томской области вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий населения, с 8 ноября - ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей.

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ФОТО: Пресс-служба администрации Томской области
ТЕГИ:КоронавирусТомск
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