Томский губернатор предрек десятую волну коронавируса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о низких темпах вакцинации в регионе и предсказал все новые и новые волны коронавируса, если ситуация не изменится.

По его словам, лекарства от коронавирса нет, вакцина – единственное средство исправить ситуацию, но если она будет идти такими темпами, как сейчас, то мы «встретим не только четвертую, но и пятую, и десятую волну эпидемии» Об этом Жвачкин заявил в видеообращении к жителям региона.

Глава региона также попытался убедить граждан, что прививка от коронавируса не нанесет никому вреда. Он напомнил, что в СССР 100% людей в обязательном порядке вакцинировались от полиомиелита, оспы, кори и от этого старшее поколение не стало слабым. А вакцина от COVID-19 делается «на тех же заводах теми же профессионалами».