В Люберцах появится «букет» новых школ и палисадиков
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий рассказал о планах по строительству школ в 2022 году.
«Мы поставили задачу построить в этом году целый ряд школ. Уже начали строить школу в жилом комплексе «Люберцы Парк» и завершим строительство в 2024 году. Планируем построить школу в ЖК «Томилино Парк» на 900 мест. И к 1 сентября ставим инвестору задачу сдать школу на улице Урицкого. Целый «букет» открытий школ у нас будет в 2023 году», – сказал Ружицкий в эфире «Радио 1».
При этом он отметил, что в 2021 году в Люберцах было сдано три новых школы.
Кроме того глава городского округа рассказал о так называемых «палисадиках».
«Мы пошли по пути создания так называемых палисадиков. В жилом фонде вычленяем несколько квартир, обустраиваем их и создаём мини-садик», - объяснил Ружицкий.
По его словам, в 2021 году было создано три палисадика на 180 мест, а в 2022 году планируется создать с их помощью 400 мест для детей.
Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин рассказывал, что цены на жилье в регионе увеличиваются по мере приближения к столице. «Города Мытищи, Люберцы, Красногорск, Одинцово традиционно дороже, чем та же Истра, Коломна, Волоколамск», - рассказал эксперт.
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