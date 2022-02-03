В Люберцах появится «букет» новых школ и палисадиков

При этом он отметил, что в 2021 году в Люберцах было сдано три новых школы.

Кроме того глава городского округа рассказал о так называемых «палисадиках».

«Мы пошли по пути создания так называемых палисадиков. В жилом фонде вычленяем несколько квартир, обустраиваем их и создаём мини-садик», - объяснил Ружицкий.

По его словам, в 2021 году было создано три палисадика на 180 мест, а в 2022 году планируется создать с их помощью 400 мест для детей.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин рассказывал, что цены на жилье в регионе увеличиваются по мере приближения к столице. «Города Мытищи, Люберцы, Красногорск, Одинцово традиционно дороже, чем та же Истра, Коломна, Волоколамск», - рассказал эксперт.

