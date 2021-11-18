Названы топ-5 мест для культурного отдыха в Подмосковье
Комитет по туризму Московской области составил топ-5 писательских дач в Подмосковье, которые может посетить любой желающий.
В топ вошли имение Чехова «Мелихово», дом Пришвина в Дунине, Дом Андрея Белого в Кучине, дача Маяковского на Акуловой Горе и дом Цветаевой в Болшеве. Российские литераторы много времени проводили в своих загородных дачах. Здесь они находили вдохновение и творили. Чехов, живя в «Мелихово», написал «Чайку» и «Палату №6». Маяковский рисовал плакаты РОСТА и писал стихи.
В список рекомендуемых для посещения писательских дач вошли те, внутри которых есть музей. Так посетители смогут не только погулять, но и узнать больше о жизни российских литераторов, рассказали «Радио 1» в комитете по туризму.
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