В Крыму запретили новогодние гуляния и вечеринки

В Крыму из-за ситуации неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной инфекцией запретили новогодние массовые гуляния. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.

Ограничения будут действовать с 20 декабря 2020 года до 15 января 2021 года, передает RT.

Запрет распространяется на проведения новогодних елок и другие массовые мероприятия на городских площадях, домах культуры, театрах, цирках, спортивных и прочих площадках.

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Также запрещены все банкеты, свадьбы, другие корпоративные мероприятия, пишут an-crimea.ru.

По состоянию на 18 ноября в Крыму зарегистрирован 211 новый случай заражения коронавирусом за сутки.

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