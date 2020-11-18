В Крыму запретили новогодние гуляния и вечеринки
В Крыму из-за ситуации неблагоприятной ситуации с распространением коронавирусной инфекцией запретили новогодние массовые гуляния. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Ограничения будут действовать с 20 декабря 2020 года до 15 января 2021 года, передает RT.
Запрет распространяется на проведения новогодних елок и другие массовые мероприятия на городских площадях, домах культуры, театрах, цирках, спортивных и прочих площадках.
Также запрещены все банкеты, свадьбы, другие корпоративные мероприятия, пишут an-crimea.ru.
По состоянию на 18 ноября в Крыму зарегистрирован 211 новый случай заражения коронавирусом за сутки.
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