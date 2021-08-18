В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию для энергетиков и рыбаков
Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура подписала постановление, которое расширяет категории жителей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Согласно документу, до 17 сентября первую дозу препарата от COVID-19 должны получить не менее 60% членов экипажей судов рыбопромыслового флота, работников береговых рыбоперерабатывающих предприятий и холодильных терминалов, а также сотрудники предприятий электроэнергетики и пищевой продукции.
Ранее обязательную вакцинацию в Калининградской области ввели для работников торговли, общественного питания, образования, здравоохранения и сферы обслуживания.
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