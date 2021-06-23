В Калининградской области вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан

Глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура заявила о введении в регионе обязательной вакцинации для нескольких категорий граждан. Об этом Бабура сообщила в эфире радиостанции «Комсомольская правда – Калининград».

По ее словам, 23 июня будет подписано соответствующее постановление, согласно которому вакцинация станет обязательной для работников торговли, общественного питания, образования, здравоохранения и сферы обслуживания.

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Бабура подчеркнула, что работодатель ответственен за процесс вакцинации работников, первым компонентом сотрудники должны привиться до 20 июля, втором – до 20 августа.

Ранее в Москве объявили об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг. Отдельные категории граждан обязали к вакцинации в ряде российских регионов.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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