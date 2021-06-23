В Калининградской области вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан

Глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура заявила о введении в регионе обязательной вакцинации для нескольких категорий граждан. Об этом Бабура сообщила в эфире радиостанции «Комсомольская правда – Калининград».

По ее словам, 23 июня будет подписано соответствующее постановление, согласно которому вакцинация станет обязательной для работников торговли, общественного питания, образования, здравоохранения и сферы обслуживания.