В Калининградской области вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан
Глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура заявила о введении в регионе обязательной вакцинации для нескольких категорий граждан. Об этом Бабура сообщила в эфире радиостанции «Комсомольская правда – Калининград».
По ее словам, 23 июня будет подписано соответствующее постановление, согласно которому вакцинация станет обязательной для работников торговли, общественного питания, образования, здравоохранения и сферы обслуживания.
Бабура подчеркнула, что работодатель ответственен за процесс вакцинации работников, первым компонентом сотрудники должны привиться до 20 июля, втором – до 20 августа.
Ранее в Москве объявили об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг. Отдельные категории граждан обязали к вакцинации в ряде российских регионов.
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