Турчак: Состояние депутата Сокола оценивается как тяжелое, он в реанимации

У депутата Госдумы Сергея Сокола выявили венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, сообщили в официальном Telegram-канале «Единой России». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак навестил Сергея Сокола в госпитале Вишневского. Сейчас Соколов находится в реанимации.

«Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума», - сказал Турчак.

Днем ранее депутата Госдумы Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. По информации СМИ, в июле Сокола госпитализировали с перитонитом. После выписки из больницы он вернулся к интенсивной работе.

Сокол является кандидатом в губернаторы Хакасии от «Единой России». Депутат ведет кампанию против действующего губернатора и представителя КПРФ Валентина Коновалова, сообщает «Радиоточка НСН».

