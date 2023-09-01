Турчак: Состояние депутата Сокола оценивается как тяжелое, он в реанимации
У депутата Госдумы Сергея Сокола выявили венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, сообщили в официальном Telegram-канале «Единой России». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак навестил Сергея Сокола в госпитале Вишневского. Сейчас Соколов находится в реанимации.
«Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума», - сказал Турчак.
Днем ранее депутата Госдумы Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. По информации СМИ, в июле Сокола госпитализировали с перитонитом. После выписки из больницы он вернулся к интенсивной работе.
Сокол является кандидатом в губернаторы Хакасии от «Единой России». Депутат ведет кампанию против действующего губернатора и представителя КПРФ Валентина Коновалова, сообщает «Радиоточка НСН».
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