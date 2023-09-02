Депутат Сокол снялся с выборов главы Хакасии
Депутат Госдумы Сергей Сокол заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.
В четверг Сокола экстренно госпитализировали в Москве. Позже секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что депутат находится в реанимации. У Сокола диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил депутат, в последние месяцы вместе с избирателями он обсуждал «решения, которые приведут Хакасию к благополучию».
«Но жизнь распорядилась иначе и внесла свои коррективы в мои личные планы. Сегодня я – в больнице, с осложнениями после июльской операции ... Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки – получить еще более тяжелые осложнения», — написал Сокол.
Парламентарий указал, что в этих обстоятельствах принял решение снять свою кандидатуру с выборов главы республики. По словам Сокола, сейчас он не может полностью посвятить себя борьбе за пост главы региона.
«Но обещаю – все планы мы выполним. Я остаюсь в Хакасии и возглавляю реготделение "Единой России". Мы идем на выборы в Верховный Совет и городской совет Абакана ... Как только встану на ноги, вернусь в работу. А наша команда и сейчас ее продолжает», — добавил депутат.
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