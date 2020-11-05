В Госдуме оценили продление дистанционного обучения в Москве

Режим дистанционного обучения для школьников 6-11 классов продлен в Москве до 22 ноября Об этом на своём сайте сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что эта мера обусловлена сложившейся эпидситуацией. На решение градоначальника отреагировал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что власти принимают решение, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций, которые даются Роспотребнадзором, оценивая все возможные последствия и риски, пишет RT.

Парламентарий также обратил внимание на то, что в Москве проживает больше всего людей, «и заболевших больше, и вероятность заболеть тоже больше».