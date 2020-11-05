В Госдуме оценили продление дистанционного обучения в Москве
Режим дистанционного обучения для школьников 6-11 классов продлен в Москве до 22 ноября Об этом на своём сайте сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Он подчеркнул, что эта мера обусловлена сложившейся эпидситуацией. На решение градоначальника отреагировал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Он подчеркнул, что власти принимают решение, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций, которые даются Роспотребнадзором, оценивая все возможные последствия и риски, пишет RT.
Парламентарий также обратил внимание на то, что в Москве проживает больше всего людей, «и заболевших больше, и вероятность заболеть тоже больше».
Напомним, ранее в четверг, 5 ноября, стало известно, что Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6—11-х классов. Столичный градоначальник объяснил это решение тем, что в начале текущей недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе вновь стала обостряться, отмечает телеканал 360.
К слову, ранее глава министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что эпидситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в российских школах управляемая.. По его словам, на карантин из-за COVID-19 закрыты 0,1% общеобразовательных учреждений.
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