В Чечне из-за COVID-19 отменили последний звонок и выпускные

Власти Чечни из-за коронавируса приняли решение отменить последние звонки и выпускные вечера в школах и образовательных учреждениях республики. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на министерстве образования и науки Чечни. Там отметили, что решение принято в целях предотвращения распространения COVID-19. Напомним, школы и образовательные учреждения Чечни перешли на дистанционное обучение с 25 марта.

Между тем, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что о начале с 15 мая первого этапа снятия режима ограничений, введенных в регионе из-за COVID-19. Он, по словам Кадырова, продлится до 27 мая. Этот этап предусматривает начало работы магазинов непродовольственных товаров площадью не более 100 квадратных метров, а также открытие автосервисов, автомоек и заправок. При этом режим самоизоляции в республике сохраняется.

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Кстати, ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал всех мужчин последовать его примеру и побриться налысо. Таким образом глава Чечни отреагировал на просьбы об открытии парикмахерских в республике, сообщает РИА Новости. Отмечается, что видеообращение Кадырова разместил в Instagram телеканал Грозный ТВ.

«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову», - приводит агентство слова Кадырова. Чеченский лидер отметил, что это полезно и призвал остальных мужчин поступить также.


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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Выпускной БалШколыКоронавирусРамзан КадыровЧечня
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