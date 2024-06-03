Под Белгородом автомобильный мост получил повреждения при обстреле ВСУ

«В результате прилетов по... мосту в нескольких местах незначительно повреждено дорожное полотно», — написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, из-за обстрела в одной из квартир многоквартирного дома были выбиты окна, осколками посечены две легковые машины. По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ, шесть человек получили ранения, напоминает 360.ru.

