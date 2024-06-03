Под Белгородом автомобильный мост получил повреждения при обстреле ВСУ

Украинские военные обстреляли город Шебекино, повреждения получил автомобильный мост. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«В результате прилетов по... мосту в нескольких местах незначительно повреждено дорожное полотно», — написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, из-за обстрела в одной из квартир многоквартирного дома были выбиты окна, осколками посечены две легковые машины. По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ, шесть человек получили ранения, напоминает 360.ru.

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ФОТО: соцсети
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