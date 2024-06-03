Под Белгородом автомобильный мост получил повреждения при обстреле ВСУ
Украинские военные обстреляли город Шебекино, повреждения получил автомобильный мост. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате прилетов по... мосту в нескольких местах незначительно повреждено дорожное полотно», — написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, из-за обстрела в одной из квартир многоквартирного дома были выбиты окна, осколками посечены две легковые машины. По предварительным данным, никто не пострадал.
Накануне город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ, шесть человек получили ранения, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции инфляция достигла максимальных с 2022 года 75,45%
- МИД КНР прокомментировал неучастие страны в саммите по Украине
- Возле аэропорта Пензы установили указатель с надписью «Пермь»
- Автомобили Lada начнут собирать в Египте
- Дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи под Белгородом
- Блогер Блиновская подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве
- «Додо Пицца» подала в суд на Telegram из-за потери названия канала
- В Грузии вступил в силу законопроект об иноагентах
- Президент РАН: Академия вернется к экспертизе школьных учебников
- Под Белгородом автомобильный мост получил повреждения при обстреле ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru