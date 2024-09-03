Дополнительные силы ПВО развернуты в Белгородской области

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны, от Курской области поступило 45 запросов, 36 из них уже осуществлены. Там военным поставлены дополнительные комплексы разведки.

В Минобороны подчеркнули, что поставки вооружения, военной и специальной техники осуществляются согласно графику, нарушения сроков не допущено. В данном направлении выполнено 77 мероприятий.

