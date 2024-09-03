Дополнительные силы ПВО развернуты в Белгородской области
Дополнительные средства и системы противовоздушной обороны развернуты в Белгородской области. Решение принял недавно созданный Координационный совет Минобороны РФ по вопросам военной безопасности приграничных регионов.
Как проинформировали в оборонном ведомстве, на сегодня получен 83 запроса от оперативных штабов при руководителях таких областей. В частности, белгородский оперштаб направил 27 запросов, 18 из них уже реализованы, остальные запущены в работу.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны, от Курской области поступило 45 запросов, 36 из них уже осуществлены. Там военным поставлены дополнительные комплексы разведки.
В Минобороны подчеркнули, что поставки вооружения, военной и специальной техники осуществляются согласно графику, нарушения сроков не допущено. В данном направлении выполнено 77 мероприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru