Свердловская область получила первую партию вакцины «Спутник М»

По словам главы области, в регион доставили 2400 доз препарата.

«Сейчас Минздрав распределяет препарат в детские больницы. Дальше будем ждать следующей партии», — написал Куйвашев в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что вакцинация подростков будет добровольной и возможна только с согласия родителей.

Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник М» в ноябре 2021 года, напоминает телеканал «360». Двухкомпонентный препарат, разработанный центром имени Гамалеи, в ходе испытаний показал 93-процентную эффективность, пишет РИА ФАН.

