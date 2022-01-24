Свердловская область получила первую партию вакцины «Спутник М»

Первая партия вакцины от коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М» поступила в Свердловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

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По словам главы области, в регион доставили 2400 доз препарата.

«Сейчас Минздрав распределяет препарат в детские больницы. Дальше будем ждать следующей партии», — написал Куйвашев в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что вакцинация подростков будет добровольной и возможна только с согласия родителей.

Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник М» в ноябре 2021 года, напоминает телеканал «360». Двухкомпонентный препарат, разработанный центром имени Гамалеи, в ходе испытаний показал 93-процентную эффективность, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:Свердловская ОбластьДетиВакцинаКоронавирус
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