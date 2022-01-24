Свердловская область получила первую партию вакцины «Спутник М»
Первая партия вакцины от коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М» поступила в Свердловскую область. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
По словам главы области, в регион доставили 2400 доз препарата.
«Сейчас Минздрав распределяет препарат в детские больницы. Дальше будем ждать следующей партии», — написал Куйвашев в Instagram.
Губернатор подчеркнул, что вакцинация подростков будет добровольной и возможна только с согласия родителей.
Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник М» в ноябре 2021 года, напоминает телеканал «360». Двухкомпонентный препарат, разработанный центром имени Гамалеи, в ходе испытаний показал 93-процентную эффективность, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru