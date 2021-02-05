Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей за разлив дизтоплива

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с компании «Норникель» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Таким образом иск Росприроднадзора был почти полностью удовлетворен.

Ранее ведомство потребовало от компании компенсацию в 148 млрд рублей, сообщает RT.

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В «Норникеле» ранее оценили ущерб окружающей среде от разлива топлива, произошедшего на ТЭЦ-3 в мае прошлого года, в 21,4 млрд рублей.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Родионова заявила, что никаких компромиссов с «Норникелем» по делу о разливе топлива быть не может.

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ФОТО: пресс-служба "Роскосмос"
ТЕГИ:ЭкологияТопливоНорникель
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