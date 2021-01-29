Росприроднадзор прокомментировал возможность компромисса с «Норникелем»

Никаких компромиссов с «Норникелем» по делу о разливе топлива быть не может, заявила глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

Она отметила, что ранее возглавляемое ею ведомство оценило ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей. Руководство «Норникеля» настаивает о сумме ущерба 21,4 млрд рублей.