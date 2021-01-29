Росприроднадзор прокомментировал возможность компромисса с «Норникелем»
Никаких компромиссов с «Норникелем» по делу о разливе топлива быть не может, заявила глава Росприроднадзора Светлана Родионова.
Она отметила, что ранее возглавляемое ею ведомство оценило ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей. Руководство «Норникеля» настаивает о сумме ущерба 21,4 млрд рублей.
Один из резервуаров хранения дизтоплива «Норникеля» в Норильске разгерметизировался 29 мая. В результате происшествия как минимум 21 тысяча литров топлива вылилась на землю и загрязнила воду. По оценкам Greenpeace, содержащиеся в дизельном топливе отравляющие вещества могли добраться до Карского моря. Росприроднадзор обвиняет “Норникель” в несворевременном информировании о ЧС, что усугубило последствия аварии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
- Пять человек задержаны в Армении во время попытки захвата здания правительства
- Студенты могут вернуться к очному обучению с 7 февраля
- Ученые рассказали об опасности употребления алкоголя перед сном
- Росприроднадзор прокомментировал возможность компромисса с «Норникелем»
- На Рижском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru