Росприроднадзор прокомментировал возможность компромисса с «Норникелем»

Никаких компромиссов с «Норникелем» по делу о разливе топлива быть не может, заявила глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

Она отметила, что ранее возглавляемое ею ведомство оценило ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей. Руководство «Норникеля» настаивает о сумме ущерба 21,4 млрд рублей.

«Черная метка» «Норникелю» от Валентины Матвиенко

Один из резервуаров хранения дизтоплива «Норникеля» в Норильске разгерметизировался 29 мая. В результате происшествия как минимум 21 тысяча литров топлива вылилась на землю и загрязнила воду. По оценкам Greenpeace, содержащиеся в дизельном топливе отравляющие вещества могли добраться до Карского моря. Росприроднадзор обвиняет “Норникель” в несворевременном информировании о ЧС, что усугубило последствия аварии.



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ФОТО: пресс-служба "Роскосмос"
ТЕГИ:ТопливоРосприроднадзорЭкологияНорникель
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