Собянин: Пандемия не повлияла на развитие спортивной инфраструктуры Москвы

Около 60% физкультурно-оздоровительных объектов в российской солице строится в рамках государственно-частного партнерства. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра теннисного центра «Спартак» в Сокольниках.

Градоначальник отметил, что, несмотря на пандемию, власти не прекращают инвестировать в строительство новых спортивных сооружений.

«Огромный вклад в это движение вносят частные инвесторы, которые строят в Москве около 60% всех физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых и теннисных арен. Мы, со своей стороны, облегчаем, насколько это возможно, их вклад, упрощаем процедуру, снижаем стартовую цену для городской земли», - подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в Сокольниках реализуется стразу три частных проекта. В их числе – ледовый центр, который запущен был в прошлом году. Теннисный центр, который запускается в настоящее время а также ледовый дворец, который встает на реконструкцию со следующего года.