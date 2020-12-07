Собянин: Пандемия не повлияла на развитие спортивной инфраструктуры Москвы
Около 60% физкультурно-оздоровительных объектов в российской солице строится в рамках государственно-частного партнерства. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра теннисного центра «Спартак» в Сокольниках.
Градоначальник отметил, что, несмотря на пандемию, власти не прекращают инвестировать в строительство новых спортивных сооружений.
«Огромный вклад в это движение вносят частные инвесторы, которые строят в Москве около 60% всех физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых и теннисных арен. Мы, со своей стороны, облегчаем, насколько это возможно, их вклад, упрощаем процедуру, снижаем стартовую цену для городской земли», - подчеркнул Собянин.
Мэр Москвы добавил, что в Сокольниках реализуется стразу три частных проекта. В их числе – ледовый центр, который запущен был в прошлом году. Теннисный центр, который запускается в настоящее время а также ледовый дворец, который встает на реконструкцию со следующего года.
А в конце ноября Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли станцию «Ховрино» на Октябрьской железной дороге. Она войдет в состав будущего МЦД-3.
По словам градоначальника, на будущем МЦД-3 сейчас находится действующий вокзал железной дороги. Этот объект призван улучшить транспортное сообщение для жителей Зеленограда, Химок, районов Западное Дегунино и Ховрино.
Собянин уточнил, что новый транспортный объект будет интегрирован в будущую высокоскоростную железную дорогу в сторону Санкт-Петербурга.
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