Собянин назвал срок завершения строительства Северного дублёра Кутузовского проспекта
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство Северного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба московского правительства.
В ходе осмотра работ он отметил, что дорога от Молодогвардейской развязки до Северного обхода Одинцово и до Московского международного делового центра «Москва-Сити» станет первой платной магистралью в столице, которая строится полностью за счёт инвестора.
«Стройка большая - около 20 км дорог. Треть из этих объектов... это эстакады, путепроводы, мосты. Стройка приобретает видимый масштаб, около трети денег проинвестировано. Надеемся, что основные работы в следующем году будут завершены», - подчеркнул градоначальник.
Мэр добавил, что в настоящее время дорога от МКАД до ММДЦ «Москва-Сити» занимает не менее 30 минут, а Северный дублёр позволит сделать это «за семь-восемь минут».
Ранее Собянин принял участие в открытии после капитального ремонта жилого корпуса нового типа в «Доме Социального обслуживания «Москворечье» департамента труда и соцзащиты населения города Москвы.
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