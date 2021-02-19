Собянин назвал обнадеживающей ситуацию с COVID-19 в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве обнадеживающая, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Градоначальник отметил, что снижение числа заражений и госпитализаций в Москве продолжается. Кроме того, в столице уменьшается количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии.
Однако мэр напомнил, что пандемия коронавируса ещё не прошла, и призвал москвичей «все равно беречься».
Ранее Собянин в своем блоге сообщил, что пандемия пошла на спад, и Москва справилась с эпидемией, несмотря на высокие нагрузки системы здравоохранения.
По данным столичных властей, на сегодняшний день в городе зафиксировано 964 609 случаев заражения коронавирусом, 880 767 человек выздоровели, 14 631 пациент скончались.
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