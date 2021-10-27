СМИ: Алкомаркеты Москвы закроются во время локдауна
Префектуры и районные управы Москвы потребовали закрытия на период нерабочих дней небольших магазинов, ассортимент которых более чем на 70% состоит из алкогольной продукции. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководство ряда алкомаркетов и винотек.
Отмечается, что районные власти ссылаются на постановление мэра столицы Сергея Собянина, согласно которому во время локдауна должны прекратить работу все магазины, предлагающие менее 30% непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания.
Представители бизнеса подчеркивают, что в предыдущие локдауны такого требования не вводилось. Кроме того, согласно закону о торговле, спиртное относится к продовольственным товарам.
По данным газеты, алкомаркеты готовятся расширить ассортимент, чтобы соблюсти требования властей и избежать закрытия.
Нерабочие дни продлятся в Москве с 28 октября по 7 ноября. В это время приостановят работу предприятия сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. В обычном режиме продолжится продажа продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Столичные власти не планируют продлевать режим нерабочих дней, пишет РИА ФАН.
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