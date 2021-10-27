СМИ: Алкомаркеты Москвы закроются во время локдауна

Отмечается, что районные власти ссылаются на постановление мэра столицы Сергея Собянина, согласно которому во время локдауна должны прекратить работу все магазины, предлагающие менее 30% непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания.

Представители бизнеса подчеркивают, что в предыдущие локдауны такого требования не вводилось. Кроме того, согласно закону о торговле, спиртное относится к продовольственным товарам.

По данным газеты, алкомаркеты готовятся расширить ассортимент, чтобы соблюсти требования властей и избежать закрытия.

Нерабочие дни продлятся в Москве с 28 октября по 7 ноября. В это время приостановят работу предприятия сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. В обычном режиме продолжится продажа продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Столичные власти не планируют продлевать режим нерабочих дней, пишет РИА ФАН.

