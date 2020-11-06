Синоптики пообещали москвичам ещё одни теплые выходные

Предстоящие выходные в столице будут теплыми. Такой оптимистический прогноз дала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она подчеркнула, что существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет выше климатических значений на 6—7 °С, отмечает RT.

По словам специалиста, в ночь на субботу температура в Москве составит +4…+6 °С, днем столбики термометров дотянутся до отметок +8…+10 °С. В воскресенье ночью минимальная температура около составит 8 градусов выше ноля, дневные показатели останутся на уровне +10 °С.

При этом, синоптик отметила, что характер погоды начнёт меняться с понедельника, 9 ноября.