Синоптики пообещали москвичам ещё одни теплые выходные
Предстоящие выходные в столице будут теплыми. Такой оптимистический прогноз дала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она подчеркнула, что существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет выше климатических значений на 6—7 °С, отмечает RT.
По словам специалиста, в ночь на субботу температура в Москве составит +4…+6 °С, днем столбики термометров дотянутся до отметок +8…+10 °С. В воскресенье ночью минимальная температура около составит 8 градусов выше ноля, дневные показатели останутся на уровне +10 °С.
При этом, синоптик отметила, что характер погоды начнёт меняться с понедельника, 9 ноября.
Ранее стало известно, что в Центральном федеральном округе России уже в начале следующей недели ожидается смена погодных условий. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, «подзатянувшаяся теплая осень» продлится до «предстоящих выходных включительно», а далее наступит «зимний режим погоды».
В результате в ночные часы «впервые в сезоне в Москве ударят легкие заморозки от 0 до -5 градусов» - это произойдёт уже к последующим выходным, рассказал Тишковец НСН. Днем столбики термометров будут колебаться от 0 до +2 градусов.
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