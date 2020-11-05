Вильфанд рассказал о температурных рекордах 2020 года

Октябрь 2020 года стал самым теплым в Европейской России за всю историю метеонаблюденийнаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфнд. Специалист уточнил, что рекорд тепла был установлен в Центральном федеральном округе, а температура на полярных островах России превышала норму на 10 градусов, отмечает РИА Новости.

При этом, синоптик добавил, что средняя температура 2020 года может не превысить рекорд 2016-го. Причина этого кроется в возникновении явления Ла-Нинья, которое влияет на снижение температуры. Роман Вильфанд пояснил, что глобальная температура, усредненная за 9 месяцев, сейчас находится на втором месте.

Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании

Между тем, в Центральном федеральном округе России уже в начале следующей недели ожидается смена погодных условий. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, «подзатянувшаяся теплая осень» продлится до «предстоящих выходных включительно», а далее наступит «зимний режим погоды».

В результате в ночные часы «впервые в сезоне в Москве ударят легкие заморозки от 0 до -5 градусов» - это произойдёт уже к последующим выходным, рассказал Тишковец НСН. Днем столбики термометров будут колебаться от 0 до +2 градусов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииРоман ВильфандПогода
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