Вильфанд рассказал о температурных рекордах 2020 года

Октябрь 2020 года стал самым теплым в Европейской России за всю историю метеонаблюденийнаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфнд. Специалист уточнил, что рекорд тепла был установлен в Центральном федеральном округе, а температура на полярных островах России превышала норму на 10 градусов, отмечает РИА Новости.

При этом, синоптик добавил, что средняя температура 2020 года может не превысить рекорд 2016-го. Причина этого кроется в возникновении явления Ла-Нинья, которое влияет на снижение температуры. Роман Вильфанд пояснил, что глобальная температура, усредненная за 9 месяцев, сейчас находится на втором месте.