Сергунина: в приложении «Моя Москва» в тестовом режиме появился голосовой ассистент
В городском мобильном приложении «Моя Москва» появился раздел «Голосовой помощник». Пока он работает в тестовом режиме, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Для того, чтобы получить услугу и отобразить нужную информацию, достаточно будет задать вопрос голосом в свободной форме.
«В Москве, как и везде в мире, растут требования жителей к удобству цифровых сервисов. Поэтому городские онлайн-инструменты постоянно совершенствуются», - отметила Сергунина.
При создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи. Робот консультирует москвичей наравне с операторами, сейчас он в состоянии обрабатывать более 40 процентов звонков, поступающих на горячие линии.
Заммэра отметила, что возможность запуска услуг и получения информации с помощью голоса — первый этап в развитии голосового интерфейса. Сейчас новым разделом могут воспользоваться 10 процентов пользователей приложения на устройствах с операционной системой iOS. С его помощью можно получить девять услуг, в том числе передать показания счетчиков воды и электроэнергии и отменить запись к врачу.
Ранее заммэра рассказала, что программы развития Москвы сделали город комфортным для жителей и привлекательным для туристов.
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