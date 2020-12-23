Сергунина: в приложении «Моя Москва» в тестовом режиме появился голосовой ассистент

«В Москве, как и везде в мире, растут требования жителей к удобству цифровых сервисов. Поэтому городские онлайн-инструменты постоянно совершенствуются», - отметила Сергунина.

При создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи. Робот консультирует москвичей наравне с операторами, сейчас он в состоянии обрабатывать более 40 процентов звонков, поступающих на горячие линии.

Заммэра отметила, что возможность запуска услуг и получения информации с помощью голоса — первый этап в развитии голосового интерфейса. Сейчас новым разделом могут воспользоваться 10 процентов пользователей приложения на устройствах с операционной системой iOS. С его помощью можно получить девять услуг, в том числе передать показания счетчиков воды и электроэнергии и отменить запись к врачу.

Ранее заммэра рассказала, что программы развития Москвы сделали город комфортным для жителей и привлекательным для туристов.



