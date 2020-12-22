Слушателями онлайн-академии для малого бизнеса Москвы стали 20 тысяч человек — Сергунина
Свыше 20 тысяч предпринимателей прошли образовательные программы городского проекта «Онлайн-академия МБМ», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она отметила, что сейчас слушателям доступно 29 курсов, насчитывающих 160 видеоуроков. Авторами программ стали успешные бизнесмены и эксперты.
«Онлайн-академия МБМ» предлагает программы на основе трех уровней подготовки: Start, Progress и PRO. Слушатели смогут выбрать необходимый им уровень, в зависимости от своих компетенций в сфере предпринимательства.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что разработанные МБМ программы подходят как для начинающих бизнесменов, так и для опытных владельцев бизнеса.
Сейчас обучающие мероприятия на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» проходят в онлайн формате. Кроме того, сервис предлагает пользователям более 20 онлайн-услуг, связанных с предпринимательством. Записаться на курсы можно на сайте mbm.mos.ru
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