Кадыров высказался за признание независимости ДНР и ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение Госдумы России к главе государства Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, заявил политик в своем Telegram-канале.
По его словам, российский президент должен одобрить такое решение, назвав Путина дальновидным и мудрым политиком.
«Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг», — заявил глава республики.
Сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов на выступлении в парламенте сообщил, что Украина получит полное право отказаться от выполнения Минских соглашений в случае признания Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
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