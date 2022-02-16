Кадыров высказался за признание независимости ДНР и ЛНР

По его словам, российский президент должен одобрить такое решение, назвав Путина дальновидным и мудрым политиком.

«Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг», — заявил глава республики.

Сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов на выступлении в парламенте сообщил, что Украина получит полное право отказаться от выполнения Минских соглашений в случае признания Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

