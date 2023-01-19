«Защитники и опора»: Названы цели начальной военной подготовки

Начальная военная подготовка (НВП) может стать важной вехой на пути социализации молодых людей. Об этом заявил военный эксперт Владимир Литовкин в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, НВП нужна для того, чтобы парни росли мужчинами. Литовкин отметил, что 18-летний парень должен уметь развести костер и пришить пуговицу.

НВП могут сделать обязательным школьным предметом

«Изнеженные мальчики не могут быть защитниками и опорой семьи», — сказал он.

Издание напомнило, что уроки начальной военной подготовки начнутся в российских школах с 1 сентября 2023 года. Так, начальная военная подготовка — это курс занятий, в рамках которого старшеклассников обучают основам военной службы и военного дела. Речь идет как о теоретических, так и о практических занятиях. На них школьников учат, в частности, правильно действовать в экстренных ситуациях, оказывать медицинскую помощь и обращаться с оружием и средствами индивидуальной защиты.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов завил, что внеурочный курс начальной военной подготовки будет входить в учебный план школ по совместному решению родителей учеников и педагогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:РоссияШкола
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