Ростовский аэропорт Платов отменил все рейсы на фоне военной операции на Украине
Рейсы из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону отменили в четверг в связи с запретом использования южного воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
«В связи с запретом использования южного воздушного пространства авиационными властями отменены все рейсы из аэропорта Платов», — отмечается в сообщении.
Три утренних рейса направлены из ростовского аэропорта на запасные аэродромы.
Ранее Киев ограничил использование украинского воздушного пространства, отмечает РЕН ТВ.
Президент РФ Владимир Путин в четверг объявил о начале специальной военной операции на Украине для защиты мирных жителей Донбасса, сообщает телеканал «360». Украина ввела военное положение на всей территории страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,8 млн+138 тыс. / сут.
Умерли
348 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
12,8 млн+179 тыс. / сут.
- Советник главы украинского МВД заявил об атаках на военные штабы
- Шольц назвал военную операцию на Украине нарушением международного права
- Ростовский аэропорт Платов отменил все рейсы на фоне военной операции на Украине
- Минобороны: Россия не наносит ударов по городам Украины
- Московская биржа остановила торги на всех рынках
- Войска ЛНР начали штурм города Счастье
- Зеленский ввел военное положение на Украине
- СМИ: Против России введут «полномасштабные санкции» из-за Украины
- СМИ сообщили о высадке российского десанта в Одессе и Мариуполе
- Доллар и евро на торгах поднялись до рекордных уровней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru