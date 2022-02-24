Ростовский аэропорт Платов отменил все рейсы на фоне военной операции на Украине

«В связи с запретом использования южного воздушного пространства авиационными властями отменены все рейсы из аэропорта Платов», — отмечается в сообщении.

Три утренних рейса направлены из ростовского аэропорта на запасные аэродромы.

Ранее Киев ограничил использование украинского воздушного пространства, отмечает РЕН ТВ.

Президент РФ Владимир Путин в четверг объявил о начале специальной военной операции на Украине для защиты мирных жителей Донбасса, сообщает телеканал «360». Украина ввела военное положение на всей территории страны.

