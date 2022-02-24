Ростовский аэропорт Платов отменил все рейсы на фоне военной операции на Украине

Рейсы из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону отменили в четверг в связи с запретом использования южного воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Минобороны: Россия не наносит ударов по городам Украины

«В связи с запретом использования южного воздушного пространства авиационными властями отменены все рейсы из аэропорта Платов», — отмечается в сообщении.

Три утренних рейса направлены из ростовского аэропорта на запасные аэродромы.

Ранее Киев ограничил использование украинского воздушного пространства, отмечает РЕН ТВ.

Президент РФ Владимир Путин в четверг объявил о начале специальной военной операции на Украине для защиты мирных жителей Донбасса, сообщает телеканал «360». Украина ввела военное положение на всей территории страны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:АэропортРостов-на-ДонуУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры