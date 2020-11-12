Регионам поручено создать резервные койки для ковид-больных

Главам российских регионов поручено до 16 ноября создать резервные койки для пациентов с коронавирусом, а также обеспечить лекарствами лечащихся от инфекции на дому. Такие поручения опубликованы на сайте кабмина.

Губернаторы должны будут взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций, занимающихся лечением больных ковидом, лекарственными средствами, а также средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики COVID-19.