Волна паводка докатится до Оренбурга 17 апреля

Волна паводка по реке Урал в понедельник прошла через Орск, к 17 апреля волна дойдет до Оренбурга. Об этом предупредило МЧС России.

В ведомстве считают, что есть риск подтопления Тюмени. Кроме того, из-за «сложной гидрологической обстановкой» в Казахстане есть угроза подтопления нескольких населенных пунктов в Курганской области.