Волна паводка докатится до Оренбурга 17 апреля
Волна паводка по реке Урал в понедельник прошла через Орск, к 17 апреля волна дойдет до Оренбурга. Об этом предупредило МЧС России.
В ведомстве считают, что есть риск подтопления Тюмени. Кроме того, из-за «сложной гидрологической обстановкой» в Казахстане есть угроза подтопления нескольких населенных пунктов в Курганской области.
Глава МЧС России Александр Куренков призвал граждан серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды. Он посоветовал переждать наводнение у родственников либо в пунктах временного размещения.
Курган и несколько регионов в области могут оказаться в зоне затопления уже 11 апреля из-за резкого увеличения сбросов воды на Каратомарском водохранилище в Казахстане, сообщила в интервью НСН руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru