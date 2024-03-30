После обстрела белгородского хутора Мухин жители остались без света
В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) хутора Мухин Белгородской области жители трех населенных пунктов остались без света, погибших и пострадавших нет.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», - подчеркнул он.
Из-за повреждений линии электропередачи отключены три населенных пункта: хутора Мухин и Панков и поселок Первомайский.
Ликвидация последствий обстрела начнет после согласования действий аварийных служб с Министерством обороны РФ, отметил Гладков.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 30 марта ВСУ обстреляли село Гуево, пострадали четыре домовладения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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