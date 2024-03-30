После обстрела белгородского хутора Мухин жители остались без света

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) хутора Мухин Белгородской области жители трех населенных пунктов остались без света, погибших и пострадавших нет.

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Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», - подчеркнул он.

Из-за повреждений линии электропередачи отключены три населенных пункта: хутора Мухин и Панков и поселок Первомайский.

Ликвидация последствий обстрела начнет после согласования действий аварийных служб с Министерством обороны РФ, отметил Гладков.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 30 марта ВСУ обстреляли село Гуево, пострадали четыре домовладения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
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