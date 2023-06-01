Песков сообщил о докладах Путину по ситуации в Шебекине

Президент России Владимир Путин в постоянном режиме получает информацию о развитии ситуации в городе Шебекино Белгородской области, который подвергается обстрелам с украинской стороны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, доклады главе государства идут по линии министерства обороны, Пограничной службы ФСБ, от МЧС, а также властей региона.