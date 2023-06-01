Песков сообщил о докладах Путину по ситуации в Шебекине

Президент России Владимир Путин в постоянном режиме получает информацию о развитии ситуации в городе Шебекино Белгородской области, который подвергается обстрелам с украинской стороны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, доклады главе государства идут по линии министерства обороны, Пограничной службы ФСБ, от МЧС, а также властей региона.

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Как сообщил сегодня утром, назвав его «недобрым», губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в Шебекинском городском округе не прекращаются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. В результате последнего удара ранены восемь человек.

Вместе с тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава области опроверг утверждения о том, что отряды ВСУ проникли на территорию Белгородчины. Он также сообщил, что экзамены для выпускников шебекинских школ отменены, прорабатывается вопрос их поступления в вузы без экзаменов.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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