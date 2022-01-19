Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в Краснодарском крае
Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» обнаружили у двух пациентов в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
«Первые два случая омикрона выявлены в Краснодарском крае», — отмечается в сообщении.
Омикрон-штамм уже выявили в половине российских регионов, пишет Ura.ru. Лидерами среди субъектов, где доминирует новый вариант инфекции, стали Москва и Санкт-Петербург.
Между тем врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что «омикрон» обладает высокой заразностью и быстро распространяется, в связи с чем новым штаммом так или иначе переболеют все россияне, сообщает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru