Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в Краснодарском крае

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» обнаружили у двух пациентов в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

Инфекционист дала советы по лечению при первых признаках «омикрона»

«Первые два случая омикрона выявлены в Краснодарском крае», — отмечается в сообщении.

Омикрон-штамм уже выявили в половине российских регионов, пишет Ura.ru. Лидерами среди субъектов, где доминирует новый вариант инфекции, стали Москва и Санкт-Петербург.

Между тем врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что «омикрон» обладает высокой заразностью и быстро распространяется, в связи с чем новым штаммом так или иначе переболеют все россияне, сообщает РИА ФАН.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Краснодарский КрайОмикрон-штаммКоронавирус
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