«Первые два случая омикрона выявлены в Краснодарском крае», — отмечается в сообщении.

Омикрон-штамм уже выявили в половине российских регионов, пишет Ura.ru. Лидерами среди субъектов, где доминирует новый вариант инфекции, стали Москва и Санкт-Петербург.

Между тем врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что «омикрон» обладает высокой заразностью и быстро распространяется, в связи с чем новым штаммом так или иначе переболеют все россияне, сообщает РИА ФАН.

