Особый режим из-за COVID-19 вводится ещё в двух муниципалитетах Тверской области

Ещё в двух муниципалитетах Тверской области – ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный – будут введены особые режимы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Игорь Руденя. Он подчеркнул, что дополнительные ограничительные мероприятия уже действуют на территории Удомельского городского округа и в Конаково. В частности, до 30 апреля ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Как отметил Игорь Руденя, что такие меры предпринимаются на основании поступивших обращений от руководства Калининской АЭС и Конаковской ГРЭС. Он подчеркнул, что это стратегические объекты, на которых работают большие коллективы и в целях их безопасности такое решение принято. Такие же просьбы поступили от ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный.