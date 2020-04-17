Особый режим из-за COVID-19 вводится ещё в двух муниципалитетах Тверской области
Ещё в двух муниципалитетах Тверской области – ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный – будут введены особые режимы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Игорь Руденя. Он подчеркнул, что дополнительные ограничительные мероприятия уже действуют на территории Удомельского городского округа и в Конаково. В частности, до 30 апреля ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.
Как отметил Игорь Руденя, что такие меры предпринимаются на основании поступивших обращений от руководства Калининской АЭС и Конаковской ГРЭС. Он подчеркнул, что это стратегические объекты, на которых работают большие коллективы и в целях их безопасности такое решение принято. Такие же просьбы поступили от ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный.
Ранее НСН писала, что в Тверской области до 1 октября 2020 года ряд мер социальной поддержки гражданам будет предоставляться без дополнительного подтверждения права на их получение. Решение принято на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.
В частности, без дополнительных спрaвок предостaвляются ежемесячные выплaты в связи с рождением третьего и последующего ребенкa – в регионе дaннaя мерa поддержки окaзывaется 6 438 семьям, рaзмер выплaты в месяц состaвляет 11 399 рублей. Семьям Тверской облaсти с невысоким уровнем доходa не потребуется в течение полугодa предстaвлять в оргaны соцзaщиты дополнительные документы для получения пособий нa ребёнкa.
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