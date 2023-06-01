Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве ВСУ
Оперативный штаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве украинских силовиков в регион. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.
В оперштабе обратили внимание, что некоторые ресурсы распространяют ложные данные о прорыве ВСУ в Шебекинском направлении, пишет RT.
«Данная информация является ложной и не соответствует действительности. Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя», — указали в оперштабе.
На этом направлении работают российские военные, никакого прорыва противника нет.
Оперштаб попросил местных жителей сохранять спокойствие и бдительность и доверять только информации из официальных и проверенных источников.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате обстрела Шебекино со стороны Украины, пишет РИА ФАН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко: Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении
- Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве ВСУ
- СМИ: США опасаются угрозы со стороны Северного флота России в Арктике
- Под Хабаровском подростка насмерть задавило бетонной плитой
- Рогов: Киев препятствует запуску Запорожской АЭС
- Белгородский губернатор сообщил о пяти пострадавших в результате обстрелов Шебекино
- В США заявили, что Вашингтон не должен был вмешиваться в конфликт на Украине
- СМИ: Льготники получат скидку на оплату счетов ЖКХ до 50%
- Российские военные поразили пункт управления ВСУ на Запорожском направлении
- МЧС: на Сахалине произошло ощущаемое землетрясение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru