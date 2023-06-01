Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве ВСУ

Оперативный штаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве украинских силовиков в регион. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Белгородский губернатор сообщил о пяти пострадавших в результате обстрелов Шебекино

В оперштабе обратили внимание, что некоторые ресурсы распространяют ложные данные о прорыве ВСУ в Шебекинском направлении, пишет RT.

«Данная информация является ложной и не соответствует действительности. Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя», — указали в оперштабе.

На этом направлении работают российские военные, никакого прорыва противника нет.

Оперштаб попросил местных жителей сохранять спокойствие и бдительность и доверять только информации из официальных и проверенных источников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате обстрела Шебекино со стороны Украины, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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