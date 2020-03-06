Новый премьер Украины предложил возобновить поставку воды в Крым
Украина может возобновить подачу воды в Крым. Об этом заявил в эфире телеканала «1+1» новый премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его мнению, это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.
«Вопрос подачи воды в Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму», — цитирует нового премьера RT.
Шмыгаль полагает, что в противном случае ситуация может привести к гуманитарной катастрофе, отмечает РИА ФАН.
Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым в 2014 году. Вода поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу, отмечает Ura.ru.
Ранее засудить Украину за перекрытие поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, по которому раньше поступала на полуостров вода из Днепра, предложил юрист Александр Молохов, возглавляющий рабочую группу по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ. Гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в эфире НСН объяснил, почему альтернативы предложению Молохова нет.
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