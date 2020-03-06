Новый премьер Украины предложил возобновить поставку воды в Крым

Украина может возобновить подачу воды в Крым. Об этом заявил в эфире телеканала «1+1» новый премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его мнению, это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.

«Вопрос подачи воды в Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму», — цитирует нового премьера RT.

Шмыгаль полагает, что в противном случае ситуация может привести к гуманитарной катастрофе, отмечает РИА ФАН.