Опрос: 85% россиян собираются провести новогодние каникулы дома

Подавляющее большинство россиян, а именно около 85%, собираются провести новогодние праздники дома. Об этом говорят данные исследования, проведенного сервисом «Яндекс.Путешествия».

Выяснилось, что треть респондентов в качестве причины такого решения назвали нехватку денег на поездку куда-либо, а 29% опрошенных заявили, что в принципе предпочитают оставаться дома. Кроме того, как выяснили аналитики, многие россияне не стали планировать поездки из-за COVID-19: 13% пугает риск инфицирования, ещё 9% останавливают введённые ограничения.

Те, кто всё же запланировал путешествие в новогодние каникулы, в большинстве своем планируют поездки по стране. В лидерах направлений – Сочи, Москва и Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Ялта и Казань, отмечает RT.