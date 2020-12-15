Опрос: 85% россиян собираются провести новогодние каникулы дома
Подавляющее большинство россиян, а именно около 85%, собираются провести новогодние праздники дома. Об этом говорят данные исследования, проведенного сервисом «Яндекс.Путешествия».
Выяснилось, что треть респондентов в качестве причины такого решения назвали нехватку денег на поездку куда-либо, а 29% опрошенных заявили, что в принципе предпочитают оставаться дома. Кроме того, как выяснили аналитики, многие россияне не стали планировать поездки из-за COVID-19: 13% пугает риск инфицирования, ещё 9% останавливают введённые ограничения.
Те, кто всё же запланировал путешествие в новогодние каникулы, в большинстве своем планируют поездки по стране. В лидерах направлений – Сочи, Москва и Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Ялта и Казань, отмечает RT.
А ранее были названы даты, на которые россияне чаще всего бронируют билеты для поездок на новогодние каникулы. Об этом говорится в исследовании аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
Самое большое число билетов продаются на 30 декабря (15,2% бронирований) и 29 декабря (11,3%). Третье место занимает 31 декабря - 9% спроса.
При этом наиболее выгодно лететь на самолете 1,3 и 4 января (5000-6400 рублей в одну сторону), а дороже всего 9 января — 8300 рублей, пишет «Газета.ру».
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