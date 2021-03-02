Сергунина: 1,2 млрд руб субсидий и грантов одобрено технологическому бизнесу Москвы в 2020 году

Москва увеличила объем финансовой поддержки технологического бизнеса в 9 раз – до 1,2 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Она отметила, что предприятия технологический отраслей могут компенсировать часть расходов на приобретение и лизинг оборудования, а также выплату процентов по кредитам и продвижение товаров благодаря поддержке города.

Сергунина добавила, что активнее всего финансовой помощью пользовались резиденты столичных технопарков и участники Московского инновационного кластера. Они получили 434 миллионов рублей для компенсации по затратам.

По словам заммэра, технологические предприятия в 2020 году активно обращались за возмещение части расходов на экспорт товаров, услуг и продуктов интеллектуального труда. Москвы помогает компаниям частично возместить расходы на получение патентов, сертификацию продукции и адаптацию проекта к выходу на международный рынок.





