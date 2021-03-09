Вице-мэр Ефимов: Инвестиции в экономику Москвы превысили 3,5 трлн рублей

Инвестиции столичных предприятий в основной капитал по итогам 2020 года достигли 3,6 триллиона рублей, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на данные Росстата.

По его словам, это на 1,7% больше, чем в 2019 году. «В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза», - констатировал чиновник.

Как отмечают городские власти, в прошлом году сохранить инвестиционную активность помогла система мер поддержки, в том числе предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, субсидий и льготных займов, снижение налоговой нагрузки с помощью присвоения специальных статусов.

За последние пять лет компании со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента инвестировали в Москву 94,8 млрд рублей, рассказал в свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Сегодня пакетом налоговых льгот пользуются уже 123 московских компании: 58 промышленных комплексов, 37 технопарков, 15 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов», - отметил он.

В дополнение к существующим мерам поддержки бизнеса в 2020 году в Москве запустили ещё две: инвестиционный налоговый вычет и программа стимулирования создания рабочих мест. В этом году, как ожидается, вступит в силу еще одна форма взаимодействия инвесторов с городом – заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

