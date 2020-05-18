Мишустин: К смягчению ограничений из-за COVID-19 готовы 27 регионов

К смягчению ограничений, которые ранее были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, готовы 27 регионов РФ. С таким заявлением во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса выступил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости

Глава кабмина уточнил, что в этих регионах наблюдается очень низкий прирост заболеваемости, подчеркивает RT. При этом, Мишустин поручил санитарным службам регионов контролировать ситуацию с COVID-19, чтобы не допустить нового витка распространения инфекции. Также он подчеркнул, что людям в возрасте 65 лет и старше режим самоизоляции необходимо соблюдать до конца мая без каких-либо смягчений.