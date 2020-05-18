Мишустин: К смягчению ограничений из-за COVID-19 готовы 27 регионов

К смягчению ограничений, которые ранее были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, готовы 27 регионов РФ. С таким заявлением во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса выступил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА Новости

Глава кабмина уточнил, что в этих регионах наблюдается очень низкий прирост заболеваемости, подчеркивает RT. При этом, Мишустин поручил санитарным службам регионов контролировать ситуацию с COVID-19, чтобы не допустить нового витка распространения инфекции. Также он подчеркнул, что людям в возрасте 65 лет и старше режим самоизоляции необходимо соблюдать до конца мая без каких-либо смягчений.

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Ранее НСН писала, что коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве продолжает устойчиво падать. Об этом пишет Интерфакс, подчеркивая, что, по состоянию на 18 мая, он достиг в столице 0,73. А в минувшую субботу он впервые снизился в Москве до 0,8. А это является одним из условий для перехода ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

К слову, коэффициент, говорящий о скорости распространения заболевания, держится ниже отметки 1 в шести из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Московская и Нижегородская области, Дагестан Краснодарский край и Свердловская область.

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ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияРегионыКоронавирусМихаил Мишустин
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