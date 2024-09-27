Правительство РФ выделило пострадавшим в Курской области еще 6,2 миллиарда рублей
В России дополнительно выделили более 6,2 миллиарда рублей на выплаты жителям Курской области, которые лишились имущества первой необходимости. Соответствующая информация размещена на сайте правительства РФ.
Уточняется, что размер подобной выплаты составит 150 тысяч рублей на человека.
Средства намерены направить из резервного фонда. На эти же цели уже было направлено 3,9 миллиарда рублей.
Ранее губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей получили почти 135 тысяч жителей Курской области, а выплату в размере 15 тысяч рублей - около 130 тысяч человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru