Правительство РФ выделило пострадавшим в Курской области еще 6,2 миллиарда рублей

Уточняется, что размер подобной выплаты составит 150 тысяч рублей на человека.

Средства намерены направить из резервного фонда. На эти же цели уже было направлено 3,9 миллиарда рублей.

Ранее губернатор региона Алексей Смирнов сообщил, что единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей получили почти 135 тысяч жителей Курской области, а выплату в размере 15 тысяч рублей - около 130 тысяч человек, напоминает «Радиоточка НСН».

