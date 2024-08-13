Минобороны РФ сообщило об отражении атаки бригады ВСУ в Курской области

Проведена операция по зачистки села Озёрки в Беловском районе. Там, по данным Минобороны, ликвидировано до 15 бойцов ВСУ, а также четыре бронетранспортера «Страйкер», в плен взяты шестеро украинских военных.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», военное ведомство также проинформировало о нанесении ударов по резервам ВСУ в Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью РФ.

