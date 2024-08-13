Минобороны РФ сообщило об отражении атаки бригады ВСУ в Курской области
Министерство обороны России сообщило об отражении атаки Вооруженных сил Украины в Курской области. ВСУ предприняли попытку прорыва в направлении села Мартыновка Суджанского района в составе 82 десантно-штурмовой бригады.
Как уточнили в военном ведомстве, противник потерял до пятнадцати бойцов, две боевые бронированные машины и столько же автомобилей. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли огневое поражение живой силе и технике ещё четырёх бригад ВСУ в приграничье в районах населённых пунктов Михайловка, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешня, Суджа и Николаевка.
Проведена операция по зачистки села Озёрки в Беловском районе. Там, по данным Минобороны, ликвидировано до 15 бойцов ВСУ, а также четыре бронетранспортера «Страйкер», в плен взяты шестеро украинских военных.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», военное ведомство также проинформировало о нанесении ударов по резервам ВСУ в Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru