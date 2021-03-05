Рашкин потребовал привлечь к ответственности мать Собчак за оскорбление граждан

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин призвал наказать сенатора от Тувы Людмилу Нарусову за высказывание о «бомжового вида людях» на одиночных пикетах. Он направил запрос в генпрокуратуру на имя Игоря Краснова, пишет URA.RU.

Ранее Нарусова выступила против одиночных пикетов в России. Активистов она назвала «маргинальными людьми» с непонятными требованиями и заявила, что ей неприятно видеть их у стен здания Совета Федерации.

Ксения Собчак прокомментировала заявление своей матери. В своем инстаграм она написала, что не поддерживает Нарусову и не может согласиться с такими взглядами.



