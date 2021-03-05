Рашкин потребовал привлечь к ответственности мать Собчак за оскорбление граждан
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин призвал наказать сенатора от Тувы Людмилу Нарусову за высказывание о «бомжового вида людях» на одиночных пикетах. Он направил запрос в генпрокуратуру на имя Игоря Краснова, пишет URA.RU.
Ранее Нарусова выступила против одиночных пикетов в России. Активистов она назвала «маргинальными людьми» с непонятными требованиями и заявила, что ей неприятно видеть их у стен здания Совета Федерации.
Ксения Собчак прокомментировала заявление своей матери. В своем инстаграм она написала, что не поддерживает Нарусову и не может согласиться с такими взглядами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 024 / сут.
Умерли
88 285+462 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 464 / сут.
- «Аэрофлот» увеличит стоимость топливного сбора на рейсы по Россиис 10 марта
- Рашкин потребовал привлечь к ответственности мать Собчак за оскорбление граждан
- Астероид размером с самолет приближается к Земле
- Киев призвал США ввести «всеобъемлющие» санкции против России
- Цена нефти марки Brent стала выше 69 долларов за баррель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru